Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni genelgeyle yeni araç alacak sürücüler ve poliçe yenileyecek sigortalılar için yeni düzenlemeler yapıldı.

Yeni uygulamayla birlikte, yeni araç alan sürücülerin sigortaları artık otomatik olarak 4'üncü basamaktan değil, sahip oldukları basamaktan devam edebilecek. Örneğin, 8'inci basamakta yer alan bir sürücü yeni bir araç aldığında poliçesi de 8'inci basamaktan başlayacak.

1'nci basamakta yer alan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de araçlarının trafik sigortası, artık 4. basamak yerine 1'nci basamaktan başlayacak.

Yeni uygulamayla birlikte kazasız sürücüler için sistem daha adaletli hale getirildi. Sürücülerin hasarsızlık indirimleri korunacak ve sürekli kaza yapanların avantajlı duruma geçmesinin önüne geçilecek.

Poliçe yenileme ve araç alımında yeni kurallar, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

