Ağustos ayında tamamlanan tercih sürecinin ardından, YKS tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
Üniversite kayıtları, 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak
YKS 2025 tercih yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversiteye şahsen kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.
Ek tercih dönemi
Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.
Kaynak : PHA