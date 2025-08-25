Bunlar da ilginizi çekebilir

Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek tercih dönemi, sonuçların açıklanmasından sonra başlayacak. Ek yerleştirme sonuçları da ÖSYM’nin sistemi üzerinden duyurulacak.

YKS 2025 tercih yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından gözler üniversite kayıt sürecine çevrildi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, üniversiteye şahsen kayıtlar 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Hakem Kurulu'nun ikinci toplantısı sona erdi: Memur zammı için karar çıkmadı

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.adiyamanlilar.net dışındaki bir siteye yönlendiriyor.