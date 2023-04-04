Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), hasar frekansı, hasar maliyetleri ve diğer hususları göz önünde bulundurarak belirlenen bu oranı sıfıra kadar indirmeye veya iki katına kadar arttırmaya yetkili olacak.

Önceki uygulamada SEDDK azami prim tutarlarını yüzde 50 indirim yetkisine sahipti.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle tablolarda yapılan düzenlemeye göre, elektrikli araçlar için azami prim oranlarında yüzde 10 indirim öngörülüyor.

HASAR TABLOSUNDA SIFIR BASAMAKTA PRİM ARTIRIMI YÜZDE 200

Yönetmelikte yapılan düzenlemeyle hasarsızlık prim indirimi ve hasar sebebiyle prim artırımı tablosunda yer alan indirim ve artırım oranları yeniden belirlendi ve tabloya sıfır ile 8. basamaklar eklendi. Bu kapsamda, tabloya yeni eklenen sıfır basamağı için prim artırım oranı yüzde 200 olarak, 8. basamakta ise hasarsızlık prim indirim oranı yüzde 50 olarak belirlendi.

Hasar sebebiyle tablonun sıfır dahil olmak üzere ilk dört basamağında yer alan sigortalılar için 1. basamaktan başlamak üzere sırasıyla yüzde 135, yüzde 90, ve yüzde 45 prim artırım oranlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı, ancak prim indirim oranları düşürüldü.

HASARSIZLIK PRİM İNDİRİM ORANLARI DÜŞÜRÜLDÜ

Tabloda prim indirimi kısmına dahil olanlar için öngörülen prim indirim oranları; 5. basamak için 'dan yüzde 5'e, 6. basamak için yüzde 22'den yüzde 20'ye, 7. basamak için ise yüzde 42'den yüzde 40'a düşürüldü.

Mayıs başından geçerli olmak üzere uygulanacak azami primler, 2023 yılı Nisan ayında uygulanan araç grubu bazında 4. basamak azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak. Değişiklikler 15 Nisan'dan itibaren yürürlüğe girecek.

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