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44 ilde dev narkotik operasyonu: "Narkoçelik-39" ile zehir tacirlerine darbe - Videolu Haber

44 ilde dev narkotik operasyonu: "Narkoçelik-39" ile zehir tacirlerine darbe - Videolu Haber

Kaza, Malatya-Adıyaman karayolunun 5'nci kilometresinde ilçeye bağlı Gözene Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezi yönünde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 44 HR 563 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta sıkışanlar çıkartılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla bölgedeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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