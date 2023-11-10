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Ali Tosun mesajında; "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık mücadelesinde milli birlik ve beraberliği tesis ederek, cephede kahramanca mücadele eden, büyük bir komutan, halkımıza milli ruh ve benliği aşılayarak yeniden ayağa kalkmasını sağlayan bir liderdir." Diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün bizler, vatanımızı, bayrağımızı seven, ülkemizi hak ettiği çağdaş uygarlık seviyelerine taşıyacak, teknoloji üretecek nesiller yetiştirerek yolumuza devam ediyoruz. Ecdadın kutsal mirasını sonsuza kadar yaşatmak ancak birlik beraberlik ruhu içinde, milli, manevi değerlerimize sahip çıkacak, iç ve dış tehditlere karşı duyarlı nesiller yetiştirmekle mümkündür. İnanıyorum ki, gelecek nesillerimiz de ülkemiz adına aynı azim ve kararlılıkla mücadele vereceklerdir.

Bu düşüncelerle, vefatının 85.yıl dönümünde Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakârca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum.



Kaynak : PHA