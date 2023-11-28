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Gap Gazetecileri Birliği Genel Başkanı Zeynal Abidin Kıymaz'ın eşlik ettiği 'Kıbrıs Milli Davamız' konulu konferansa katılmak üzere gelen KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, ilk olarak Adıyaman Valisi Osman Varol'u ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Töre, daha sonra 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde ağır yıkımın yaşandığı Atatürk Bulvarı üzerinde KKTC'den gelen voleybolcu çocukların kaldığı İSİAS Otelin enkazına çiçek bırakarak dua etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edilerek, alana çiçek ve karanfil bırakan KKTC Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, devam eden mahkeme süreciyle ilgili bilgi aldı.

"Adalete güveniyoruz"

Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Töre,"Arkada gördüğümüz yıkıntı İSİAS otelinin bulunduğu yerdir. Burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti voleybolcu çocuklarımıza, antrenörlerimize ve bazı ebeleyenlere maalesef mezar oldu. Tabi ki; civarda görüyoruz yıkılmayan binalarda var. Demek ki; bu binanın yapılmasında bu otelin yapımında ciddi hatalar var, yapı bozuklukları vardır yoksa bu binada yıkılmaya bilirdi öteki binalar gibi Adıyaman'ın genelinde de daha sağlam binalar yapılmış olsaydı burada da 10 binin üzerinde kayıp olmazdı. İSİAS otelde yıkılmazdı. Dolayasıyla yapıdan çalarak, binadan çalarak kar etmeye çalışan müteahhit olsun, mal sahibi olsun ciddi olarak büyük suç işlemişlerdir. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Yargılandıkları zaman bunların ne ceza aldıklarını görmek istiyoruz. Çünkü gerçekten bir yargıç değiliz ama vicdanımızda da bu tür binaları yapanlar büyük suçludur. Suçun ötesinde bir nevi cinayetin ortağıdırlar, cinayeti işleyenlerdir. Budan da inşallah cezalandırmalarını mahkemeler tarafından adalete güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerine güveniyoruz. İnşallah ağır cezalar alırlar ve gidenleri geri getiremeyiz giden canlar gitmiştir ama üzüntüler ve acılar hep devam edecektir. Türkiye genelinde depremlerde 50 bin kişiden fazla hayatını kaybetti. Biz tümüne Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabi ki; deprem çok geniş alanda oldu. Türkiye'miz güçlüdür inşallah bu bölgeler yeniden imar olacaktır. Ama gidenler geri gelmeyecektir. Sadece adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Ve bir daha böyle bozuk yapılı oteller, evler yapılmasın ibret olsun. Günah değil mi? Bu kadar insan otel diye gelip yerleşiyorlar sonra kağıttan yerle bir oluyorlar. Ve bu binanın içerisinde hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden gelen çocuklar hemde ebeveynlerin bazıları ve burada kalan vatandaşlarımız, kardeşlerimiz hayatını kaybediyor. Allah rahmet eylesin, ailelerine Allah sabır versin." Dedi.

Töre, daha sonra 'Kıbrıs Milli Davamız' konulu konferansa katılmak üzere Uygulama Oteline geçti.



Kaynak : PHA