Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından havaların ısınmasıyla beraber larva oluşumunun önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışmaları devam ediyor.

Çalışmaların toplu yaşam alanları olan çadır ve konteyner kentlerde devam ettiğini belirten yetkililer, “Sivrisinek ve sineklerin üreme zamanında oluşabilecek salgın hastalıkları önlemek ve yine toplum sağlığını korumak amacıyla ekiplerimiz, toplu yaşam alanı olan çadır kent ve konteyner kentler başta olmak üzere şehir genelinde uçkun mücadelesine devam ediyor” diye konuştu.

Yetkililer ayrıca çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak : PHA