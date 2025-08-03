2025 yılı içerisinde ilk zam 1 Mart’ta yapılmış, taşıma ücreti 11 TL’den 14 TL’ye çıkarılmıştı. Son zamla birlikte ücret 20 TL’ye ulaştı. Karaaslan, mazot fiyatlarındaki artışın yalnızca yüzde 6-10 aralığında olduğunu belirterek, yüzde 100’ü bulan taşıma ücret zammının gerekçesini sorguladı.



‘Bu Zamlar Siyasi mi?’



Karaaslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



“Daha bu yılın mart ayında zam yapılmıştı. O günden bu yana mazot fiyatında, işçilikte, SGK ücretlerinde ciddi bir değişim yok. 10 Ocak 2025’te mazot 47,50 TL iken bugün 50-55 TL aralığında. Ancak toplu taşıma ücretleri 11 TL’den 20 TL’ye çıktı. Bu zam oranı, akaryakıttaki artışla açıklanamaz.”



“İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerle aynı ücret düzeyine geldik. Ancak Adıyaman’da bir uçtan diğer uca mesafe 10 kilometre bile değil. Buna rağmen ücret politikası, kilometrelerce yol gidiliyormuş gibi uygulanıyor.”



CHP’li Üyelerin Red Oyu Hatırlatıldı



Karaaslan, Belediye Meclisi’nde CHP’li üyelerin zamma red oyu verdiğini de hatırlatarak, kararın oy birliğiyle alınmamasına dikkat çekti:



“Red oyu veren CHP’li üyelerin varlığı, bu zammın siyasi bir karar olduğu yönündeki kanaati güçlendiriyor. Zamların ekonomik gerekçelerden çok, siyasi bir tercihle yapıldığına dair halkta ciddi endişeler var.”



‘Belediye Açıklama Yapmak Zorunda’



Karaaslan, Adıyaman Belediyesi’nden kamuoyuna açık ve şeffaf bir açıklama beklediklerini belirtti:



“Bu kadar yüksek zamların nedenini belediyemiz açıklamak zorundadır. Halkın güvenini kazanmanın tek yolu, açık ve dürüst bir bilgilendirmedir. Birkaç kişiyi memnun etmek adına binlerce insanın gönlü kırılmamalıdır.”



Adıyaman Belediyesi'nden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Karaaslan’ın çağrısı şehirde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Vatandaşlar ise zammın gerekçesini öğrenmek istiyor.

Kaynak : PHA