Toplantıda Kahta’da devam eden projeler hakkında kapsamlı bilgiler veren Başkan Çelebi, Adıyaman ve Kahta’nın geleceğine dair istişarelerde bulundu. Katılımcıların sorularıyla zenginleşen program, samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Çelebi, İstanbul’daki Adıyamanlıların sergilediği birlik ve beraberliğin örnek olduğunu vurgulayarak, bu dayanışma ruhunun memleket için büyük bir güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Programda birlik ve kardeşlik mesajları öne çıkarken, İstanbul’daki hemşeriler arasında kaynaşmanın ve iş birliğinin artırılması yönünde güçlü temenniler dile getirildi.

Adıyamanlılar Vakfı’na Ziyaret

Başkan Gafar Çelebi, program kapsamında İstanbul’daki köklü kurumlardan biri olan Adıyamanlılar Vakfı’nı da ziyaret etti. Vakıf Genel Başkanı Hasan Göksu ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Çelebi, Kahta’daki çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişi yapılırken, vakfın Adıyaman’a katkı sağlayan faaliyetleri de gündeme geldi.

Toplantı sonunda katılımcılara teşekkür eden Çelebi, Kahta’nın gelişimi için tüm hemşerilerin katkısının önemli olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların devam edeceğini ifade etti.

Kaynak : PHA