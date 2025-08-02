Alınan bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Besni Sugözü köyü yakınlarında meydana geldi.

Mustafa Kurt idaresindeki 02 AFN 452 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyonet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan sürücü Kurt'u araçtan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kurt, tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak : PHA