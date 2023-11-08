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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle milyonlarca vatandaşın ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından inşası tamamlanan 1779 konut, hak sahiplerine teslim edilmeye başlanmıştı. Yüz binlerce insanın sağlam, güvenli ve iklim dostu yeni evlerine kavuşmalarını sağlayan TOKİ, farklı illerde inşasına başladığı bin 779 konutun yapımını tamamladı.

Bu kapsamda, Aksaray Sultanhanı 3. Etapta 158, Çorum Merkez Kuruçay’da 743, Denizli Baklan’da 94, Erzurum Aziziye Gezköy Mahallesi 1013 Konut Projesi’nde 299, Karaman Merkez Kırbağı Mahallesi’nde 317, Kars Sarıkamış 3. Etapta 206, Kırşehir Mucur’da 253, Konya Akören 3. Etapta 219, Konya Yalıhüyük’te ise 59 konut olmak üzere toplam bin 779 konutun inşasını tamamlayan TOKİ, anahtar teslimine de başladı.

16 Ekim’de hak sahiplerine verilmeye başlanan konutların tesliminin Kasım ayı sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.

Vatandaşları ev sahibi yapmaya devam ettiklerini belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bakanlık olarak bir yandan afet bölgesindeki şehirlerimizi ayağa kaldırıyor, diğer yandan kentsel dönüşümle ülkemizin yapı stokunu yeniliyor, öte yandan da sosyal konut projelerimizle vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda ülke genelinde yapımı devam eden sosyal konut projelerimizden 1779’unun inşasını bitirdik. Ekim ayı itibariyle anahtar teslimlerine başladığımız konutlarımızı, Kasım sonuna kadar teslim edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemize güvenli, iklim dostu ve sıfır atık uyumlu konut ve iş yerleri kazandırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.