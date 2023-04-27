2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak Togg'un T10X için çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarına teslimatlar 30 Nisan'da başlıyor.BURSA (İGFA) - Togg için başvuruda bulunan ve sipariş hakkı kazananlara 30 Nisan'da teslimat yapılacak.

Şirketin kurumsal hesabından yapılan paylaşımında, teslimatların söz verildiği gibi devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Çekilişle sipariş hakkı kazanan kullanıcılarımız, 30 Nisan Pazar günü T10X’leriyle buluşmaya başlıyor. Bizi izlemeye devam edin" ifadeleri yer aldı.

Hatırlanacağı gibi Togg T10X'in ilk sahipleri 29 Mart'ta belli olmuştu.