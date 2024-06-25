Alınan bilgiye göre kaza, Gaziantep- Adıyaman karayolunun 50'nci kilometresinde meydana geldi.

Karadağ geçidi yakınlarında Adıyaman yönünde ilerleyen plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı. Otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak alev aldı. Çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak alev alan otomobilden çıkartılan sürücü ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla yaralı sürücü Gaziantep'te hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak : PHA