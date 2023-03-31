Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremden en çok etkilenen Adıyaman'da Altınşehir Mahallesi'nde bulunan Eğiriçay köprüsü üzerinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen tırın üzerindeki 2 konteynerler devrildi. Köprü üzerinde yol kenarına devrilen konteynerleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, araç trafiğine kapatıldı. Araç trafiğine kapatılan yolda çağrılan çekici yardımıyla konteynerler bağladıkları halatlar yardımıyla tır üzerine tekrardan indirildi. Tır üzerine indirilen konteynerler götürülürken yol araç trafiğine tekrardan açıldı.

Kaynak : PHA