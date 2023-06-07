Alınan bilgiye göre kaza, Gölbaşı-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Akpınar köyü yakınlarında M.K yönetimindeki plakası öğrenilemeyen TIR ile Nevfel Badem idaresindeki 27 R 8686 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nevfel Badem (60) ile otomobilde bulunan oğlu Yunus Oğuzhan Badem ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Yunus Oğuzhan Badem (14), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren Badem'in cenazesi otopsi için morga konulurken, baba Nevfel Badem'in tedavisine ise devam edildiği belirtildi.



Kaynak : PHA