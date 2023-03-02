Konteynerde hizmet vermeye başladıklarını duyuran Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Gani Bereket,"Öncelikle ülkemizin başı sağolsun, memleketimizin başı sağolsun. Çok zor günlerden geçiyoruz hakikaten birlik ve beraberliği sağlama adına millet olarak, halk olarak, Adıyamanlılar olarak kenetlenmek zorundayız. Bu sorunları hep beraber aşmak zorundayız. Biz ilk günden beri Ticaret Sanayi Odası olarak sahadayız. Halkımızla, üyelerimizle, çiftçimizle, tüccarımızla bir aradayız onların sorunlarını yukarıya iletiyoruz. Buradaki kriz masasını yönetiyoruz. Sorunlarımız çok fazla ancak bizde kendi içimizde bundan sonraki ticari amacı devam ettirmek için bir şekilde odayı faaliyete geçirmek istedik. Odalar Borsalar Birliği'nin gönderdiği konteyner şartlarında mevcut personelimizle birlikte şuan itibariyle her türlü işlemler yapılıyor. Şirket açma, şirket kapatma, taşıma, dijital belge alma aklınıza gelebilecek her türlü işlemleri odamız şuanda gayet hızlı bir şekilde yapıyor. Bu acıdan üyelerimize önemli duyurmak isteriz. Nihayetinde hayat devam ediyor. Ticari hayat devam edecektir. İnşallah yaralarımızı sarmaya başlayınca daha fiziki şartları uygun olan bir yerde Adıyaman halkına Ticaret Sanayi Odası üyelerine hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu acıda depremden sonra aldığım rakamlar şöyle 2 tane şirket kurulmuş, şehir dışından nakli yapılan şirketlerimiz var. Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından gelen arkadaşlar ilk analizde hafif hasarlı görünüyor ancak tabi bundan sonraki aşamada Odalar Borsalar Birliği'nin uzman arkadaşlarımıza gelecek uzman arkadaşlarımızın vereceği raporla inşallah bundan sonraki sürece böyle devam edeceğiz."dedi.

Kaynak : PHA