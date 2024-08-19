Toplantının ana gündemi, 31 Ağustos 2024 tarihinde sona erecek olan “Mücbir Sebep Hali”nin uzatılması konusuydu.

"Toplantıya Kimler Katıldı?"

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torunoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çinçin, İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen ve diğer bölge temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca, bölgenin ekonomik durumunu ilgilendiren önemli kararlar ve öneriler de tartışıldı.

"Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasının Önemi"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, deprem bölgelerinin henüz toparlanamadığını vurgulayarak, "Şehirlerimiz, henüz ayağa kalkmadan borç yüküyle karşı karşıya kalacak. Mücbir sebep halinin uzatılması, esnafların ve işletmelerin bu zorlu süreçte ayakta kalabilmesi için hayati öneme sahip," dedi.

"Deprem Bölgesindeki Ekonomik Zorluklar"

İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, deprem bölgelerinde yıkımların devam ettiğine dikkat çekerek, "Bölgemizdeki yıkımlar halen sürüyor. İkinci depremle birlikte orta hasarlı yapılar ağır hasarlı hale geldi. Ancak henüz işletmelere iş yerleri teslim edilmedi ve konteynerlerde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyorlar. Mücbir sebep halinin sona erdirilmesi, bu koşullarda çok zorlayıcı olacak," ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu ise Organize Sanayi Bölgesi’nin sorunlarını kendi çabalarıyla çözmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu süreçte devlet desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Mücbir sebep halinin uzatılması, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmesi için kritik öneme sahip," dedi.

"Ortak Bildirge: Mücbir Sebep Hali Mutlaka Uzatılmalı"

Toplantının sonunda hazırlanan ortak bildirgede, 6 Şubat 2023’te yaşanan depremin ardından ilan edilen mücbir sebep halinin uzatılması gerektiği açıklandı. Bildirgede, "Depremden en çok etkilenen il ve ilçelerde hayat henüz normale dönmemiştir. Esnaflarımız yeni iş yerlerine kavuşuncaya kadar mücbir sebep hali mutlaka uzatılmalıdır," denildi. Ayrıca bildirgede, deprem bölgesine yönelik özel teşvik düzenlemelerinin hayata geçirilmesi ve bölgedeki işletmelere finansman desteği sağlanması gerektiği vurgulandı.

"Deprem Bölgelerindeki Sorunlar ve Çözüm Önerileri"

Hazırlanan bildirgede ayrıca, depremden en çok etkilenen il ve ilçelerde yaşanan sorunlara dair detaylı çözüm önerileri de sıralandı. Bu öneriler arasında, deprem bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelere yönelik teşviklerin artırılması, SGK ve BAĞKUR prim muafiyeti sağlanması, kredi faiz oranlarının düşürülmesi ve KDV iade süreçlerinin hızlandırılması gibi maddeler yer aldı.

Kaynak : PHA