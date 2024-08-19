Bulut, müfettişlerin eczanelere yönelik hakkaniyetten uzak ve fahiş cezalar kestiğini belirterek, bu durumun eczacılar üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

"Müfettişler Eczacıların Ümüğüne Yapıştı"

Bulut, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Ağustos ayı başında başlatılan denetimlerin eczane pratiğini bilmemekten kaynaklanan hatalarla dolu olduğunu ifade etti. Denetimlerde, eczanelere adil olmayan ve orantısız cezalar kesildiğini vurgulayan Bulut, "Eczacılar vergi ödemelerinde en güvenilir meslek gruplarından biridir. Ancak şu an yapılan denetimler, eczacıları adeta cezalandırmak için yapılıyor gibi," dedi.

"Eczacılar Bu Muameleyi Hak Etmiyor"

Bulut, eczanelerin halk sağlığını korumak ve iyileştirmek için 7/24 hizmet verdiğini hatırlatarak, eczanelerin tüm mali işlemlerinin kayıt altında olduğunu vurguladı. “Eczacılar, vergi denetimlerinin adil ve şeffaf olmasını beklerken, üzerlerine haksızca gelinmesi ve kamuoyunda ‘eczacılar vergi kaçırıyor’ algısı yaratılmaya çalışılması mesleğe zarar veriyor,” dedi.

"Müfettişler Eczacıların Yerine Şirketlerin Peşine Düşsün"

Bulut, eczanelere kesilen yüksek cezaların sektörde ciddi bir rahatsızlık yarattığını belirterek, “Müfettişler, vergisini zamanında ödeyen eczacılarla uğraşacaklarına, yılı matrahsız geçiren şirketlerin peşine düşmeli,” ifadelerini kullandı. Bulut, ayrıca reçete ve fişlerdeki teknik sebeplerden dolayı kesilen cezaların da adil olmadığını ve bu durumun eczacıların sağlık hizmeti verme kapasitesini olumsuz etkilediğini söyledi.

CHP'li Burhanettin Bulut, eczacılara yönelik bu tür uygulamaların sona ermesi ve denetimlerin hakkaniyetli bir şekilde yapılması gerektiğini belirterek, eczacıların bu haksız muameleyi hak etmediğini dile getirdi.

Kaynak : PHA