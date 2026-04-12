Ticaret Bakanlığı, paket tur ve tatil sözleşmeleri konusunda tüketicileri bilgilendirerek olası mağduriyetlere karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bakanlık açıklamasında, tur başlangıcından en az 30 gün önce yapılan fesih bildirimlerinde vergi ve benzeri yasal kesintiler hariç ödenen bedelin iade edilebildiği belirtildi.

İptal Süresine Göre Kesinti Uygulanıyor

Tur tarihine 30 günden daha az süre kala yapılan iptallerde ise sözleşme hükümlerine bağlı olarak belirli oranlarda kesinti yapılabildiği ifade edildi.

Mücbir sebep durumlarında ise herhangi bir kesinti yapılmadan ücret iadesi hakkı bulunduğu kaydedildi.

Uyuşmazlıklarda Başvuru Hakkı

Tüketicilerin yaşadığı anlaşmazlıklarda 186 bin liranın altındaki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine, üzerindeki tutarlar için ise tüketici mahkemelerine başvuru yapılabileceği hatırlatıldı.

Tüketiciden kaynaklanmayan iptal veya değişiklik durumlarında ise sözleşmeden dönme veya tur değişikliği hakkı kullanılabiliyor.

'Belgeli Firma' Uyarısı

Bakanlık, sosyal medya üzerinden yapılan tur ve tatil satışlarına karşı da uyarıda bulunarak, tüketicilerin tercih edecekleri seyahat acentesi ve tesislerin belgeli olup olmadığını kontrol etmeleri gerektiğini bildirdi.

Tesislerin yıldız bilgileri ile acentelerin kayıt durumlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği üzerinden sorgulanabileceği ifade edildi.

Denetimlerde Ceza Uygulandı

Bakanlık tarafından yılın ilk üç ayında yapılan denetimlerde 6 tur şirketine toplam 8 milyon liranın üzerinde idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

