Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ile İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, kaçakçılar tarafından kullanılan yeni yöntemler tespit edildi. Özellikle tütün kaçakçılığında sahte sevkiyat yöntemleri ve depo alanlarının yasa dışı kullanımı dikkat çekti.

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu, depo ve iş yerlerine düzenlenen baskınlarda, kaçak tütünlerin depolandığı alanlar belirlendi. Yapılan aramalarda, 3,3 ton tütün, 912 bin adet makaron, 61 bin 100 adet nargile tütünü, 150 bin adet filtre, bin 455 paket sahte sigara kâğıdı ve 3 bin 750 adet kaçak bandrol ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Kaynak : PHA