"Türkiye Yüzyılını Ticaret Yüzyılı Yapacağız"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik hedeflerine ve hükümetin ekonomi politikalarına değindi. Bakanlık olarak üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı merkeze alan bir ekonomi anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Ticaret Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı’nı Ticaret Yüzyılı yapma vizyonumuz doğrultusunda iş dünyamızı üretmeye ve ürettiğini dış pazarlara ihraç etmeye yönelik desteklerimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Uzak Ülkeler Stratejisi başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz plan ve programlarla küresel ticaret ağımızı güçlendirmeye ve markalaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu süreçte, MÜSİAD ailesi başta olmak üzere iş dünyasının tüm kesimleriyle el ele çalışmaya devam edeceğiz."

"Terörsüz Türkiye, Güçlü Ekonomi"

Bakan Bolat konuşmasında, MÜSİAD’ın da desteklediği "Terörsüz Türkiye" hedefinin ülkenin geleceği açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde başlatılan sürecin hem ekonomik kalkınmaya hem de toplumsal huzura katkı sağlayacağını dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"MÜSİAD olarak, ülkemizin tarihi misyonuna ve milli birliğine sahip çıkarak, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda atılan adımları güçlü bir şekilde destekliyoruz. Kırk yıldır süren insani ve ekonomik maliyetlerin sona erdirilmesi, ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını aralayacaktır. Terörden arındırılmış bir Türkiye, sadece güvenliğimiz için değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmamız için de hayati öneme sahiptir. Tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarını, bu tarihi süreçte birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet ediyoruz."

MÜSİAD Başkanı Asmalı: “Türkiye, Güçlü Bir Ekonomik Liman”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı da konuşmasında Türkiye’nin ekonomik büyümesine vurgu yaparak, son 21 yılda atılan adımların karşılık bulduğunu ifade etti. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik istikrarı yakalayarak bölgesinde güvenli bir liman haline geldiğini belirten Asmalı, savunma sanayisi, enerji, sağlık ve turizm gibi alanlarda büyük hamleler gerçekleştirildiğini söyledi.

Program, MÜSİAD üyelerinin ve iş insanlarının sektörlerine dair değerlendirmeleriyle devam etti.

Kaynak : PHA