Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Bayraktar AKINCI, 100 bin uçuş saatini tamamlayarak Türk havacılık tarihine geçti.ANKARA (İGFA) - Baykar tarafından yerli ve milli geliştirilen Bayraktar AKINCI, 100 bin uçuş saatini tamamladı.

BaykarTech Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türk havacılık tarihine geçen uçuş saatine yönelik videolu paylaşımda bulundu.

Bayraktar videolu paylaşımında, "Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bayraktar #AKINCI ile Gökyüzünde 100.000 Saat!" ifadelerini kullandı.

https://x.com/i/status/1899327131743600708