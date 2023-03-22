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TFF Yönetimi Kurulu'nun 10 Şubat 2023 tarih ve 55 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar dikkate alınarak;

TFF'nin profesyonel liglerden düşecek takım sayıları ile ilgili aldığı kararlar şöyle:

Ancak depremin ardından Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı.

Rakipler belli oldu

Rakipler belli oldu

TFF Yönetim Kurulu, 2022-2023 sezonu sonunda Süper Lig'den iki takımın küme düşeceğine karar verdi. İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem felaketi sebebiyle OHAL Bölgesi ilan edilen illerde ligden çekilen takımlar nedeniyle bu kararın alındığını duyurdu.

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