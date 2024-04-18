Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir, ‘Tertemiz Yarınlar Okullardan Başlar’ projesi ile “81 ilde her derece ve kademede öğrenim gören öğrenciler ile velileri, öğretmenler, yöneticiler ve destek personelinin, temizlik ve hijyen konusunda farkındalığının artırılması, öğretmenler tarafından okul ve çevresine yönelik sosyal sorumluluk kampanyaları düzenlenmesi ve iyi uygulama örneklerinin ülke geneline yaygınlaştırılmasının amaçlandığını” belirtti.

Tertemiz Yarınlar Okulda Başlar projesinde, sağlık alanında eğitim öğretim faaliyetleri yürüten okul öğrencilerinin gösterileri ilkokullarda keyifle izlendi.

Haber: İlker Şahin/Gölbaşı-PHA

Kaynak : PHA