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İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz… pic.twitter.com/A67o3VlZVt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2023

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu.

MSB'nin sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkıyoruz! Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerindeki PKK/YPG’li teröristlere ait hedefler gece boyunca ateş destek vasıtalarımızla güçlü şekilde vuruldu. İlk belirlemelere göre en az 14 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi" ifadelerine yer verildi.

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