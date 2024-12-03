Tepsi böreği ve tatlılar Türk mutfağının eşsiz lezzetleri arasında yer almaktadır. Katman katman açılan yufkanın içerisine hazırlanan lezzetli harçlar ile yapılan tepsi börek tam anlamıyla lezzetin altın oranını yakalamaktadır. İster çıtır çıtır ister yumuşacık bir şekilde hazırlanabilmesi ile beraber her sofraya çevirmektedir. Aile buluşmalarında ve bayram sabahları gibi özel anlarda eşlikçidirler.

Tepsi Börek Nedir?

Tepsi böreği Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer almaktadır. Pek çok özel günde tercih edilse de aileler tepsi börek için kahvaltıları da tercih etmektedir. Kare ya da üçgen şekilde dilimlenerek sunulmaktadır. İncecik yufkalarla beraber börekler çeşitli iç haklara sahiptir. Daha çok ıspanaklı, peynirli, kıymalı ya da patatesli yapılsa da farklı çeşitleri de bulunmaktadır. Ev yapımı tepsi börekleri için yufkalar genel anlamda el ile açılmaktadır. Yufka ile hazırlanan tepsi börek ise daha pratik çözümleri sunmaktadır.

İstanbul'un En İyi Börekçisi

Börek ve tatlı denildiği zaman İstanbul’da çok çeşitli mekanlar düşünüle bilmektedir. Mekanlar arasında en çok tercih edilenlerden biri de Balbörek Baklava olarak bilinmektedir. Özellikle kalite odaklı hizmeti ve zengin çeşitleriyle dikkat çekmektedir. Tepsi börekle tercih edilen malzemelerin tatili ile beraber emeği ile hazırlanın yufkalar mekanı neyse sırrını oluşturmaktadır.

Balbörek Baklava özellikle tepsi su böreği konusunda oldukça iddialıdır. Tereyağının kokusu ve peynirin uzanan dokusuyla beraber müşterilerini mesut etmektedir. Aynı zamanda mekanın tepsi baklavaları da oldukça öne çıkar.

Tepsi Börek Fiyatları

Tepsi börek fiyatları çok çeşitli hususlar ile değişiklik gösterebilmektedir. Kullanılan malzemelere ve boyuta göre tepsi börek fiyatları değişiklik göstermektedir. Patatesli ya da peynirli gibi klasik çeşitleri daha ekonomik iken kıymalı ya da karışık olan iç malzemeli börekler biraz daha maliyet olabilmektedir. Tepsi börekleri markaya içeriğe bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Tepsi Su Böreği

Tepsi su böreği denildiği zaman akla lezzetli ve muhteşem bir tat gelmektedir. Bununla beraber zahmeti ile de ün salmış olan tepsi su böreği bu çabayı hak eden özel bir tarifler. Her bir yufkanın katı tereyağı ile yağlanırken aynı zamanda sıcacık suda haşlanmaktadır. Aralarına ise beyaz peynir ya da lor gibi peynirler katılmaktadır. Bu da tepsi su böreğine benzersiz bir tat katar. Fırında altın sarısı rengi alana kadar pişirilir ve yumuşacık dokusu ile sunumu yapılır.

Tepsi Su Böreğinin Özellikleri

Tepsi su böreği ince ve eşit dağılmış yufkalarla beraber böreğin lezzet ve estetik standartlarını belirlemektedir. Her katmana sürülen tereyağı ile tepsi su böreği lezzeti derinliklere kazandırır. Geleneksel olarak lor peyniri ya da beyaz peynir tercih edilerek zengin iç harcı eklenir. Yumuşak ve çıtır dokunun dengesi sağlanmaktadır. Fırında pişirilerek sıcak bir şekilde servis edilir.

Tepsi Baklavalar

Tepsi baklava Türk tatları arasında en işti şanlı olan tatlılardan biridir. Kat kat açılan ince yufkanın arasına tepsi baklava için ceviz ya da fındık eklenmektedir. Tatlının lezzetini ise tamamen içine katılan lezzetler belirler.

Fırından çıktıktan sonra tepsi baklava üzerine dökülen şerbet tatlının hem görünümünü hem de dokusunu tamamlamaktadır. İdeal bir tepsi baklava için profesyonellik gerekmektedir. Bu sebeple el yapımı baklavalar daha fazla tercih edilmektedir.

Tepsi Baklava Fiyatları İstanbul

İstanbul’da tepsi baklava fiyatları çeşitli durumlardan ötürü değişiklik göstermektedir. Porsiyon büyüklüğe ve kullanılan iç malzemesine göre tepsi baklava fiyatları geniş bir aralıkta değişmektedir. Özellikle içerisine konulan harcın çeşidine göre tepsi baklava fiyatı birbirinden farklı olarak değişiklik göstermektedir.