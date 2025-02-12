İlçede faaliyet gösteren maden ocağında çalışan Oruç Savaş (36), Yücel Eroğlu ve Cumali Ketboğa, gece ısınmak için teneke içerisinde odunla ateş yaktı. Sabah saatlerinde madene gelen çalışanlar, 3 arkadaşlarının hareketsiz yattığını görünce sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tut Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerden Oruç Savaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk müdahalesi yapılan diğer işçiler Yücel Eroğlu ve Cumali Ketboğa ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak : PHA