Mustafa Çiçek ve Mikdat Yoldaş Oy Çokluğu ile Başkan Seçildi

Samsat İlçe Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Mustafa Çiçek, oy çoğunluğuyla Samsat İlçe Başkanlığı’na seçildi. Aynı şekilde 30 kişilik liste ile seçime giren Mikdat Yoldaş, oy çoğunluğunu sağlayarak Merkez İlçe Başkanlığı’na getirildi.

Kongreye Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan ve parti yönetimi ile çok sayıda partili de katılım sağladı.

İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan’dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Kongrenin ardından konuşan Anahtar Parti Adıyaman İl Başkanı Emircan Ahmet Alsan, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sorunlara karşı yeni bir kadro ile çözüm üretmek için çalıştıklarını vurguladı. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"3 bin yıllık bir medeniyetin taşıyıcısı olan Türk Milleti, her dar vaktinde, her sıkışmışlığında, kendi bağrından kendi sorunlarına anahtar olacak bir kadro çıkartmayı bilmiştir. İşte bizler bugün, memleketimizin dar vaktinde, kendi bağrımızdan umut olacak bir kadro çıkarmanın sevincini yaşıyoruz."

"Bugün parti binamızda, milletimize reva görülen açlığa, kamu kaynaklarının pervasız tüketilişine, çocuklarımızın ülkelerini mahzun terk edişlerine, siyasetin yerini bilememişliğine itiraz eden bir kadro ile kongremizi gerçekleştirdik."

"Samsat ilçemize, merkez ilçemize, Adıyaman’ımıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Yeni başkanlarımıza ve yönetim kurullarımıza başarılar diliyoruz."

Yoğun Katılım Dikkat Çekti

Parti binasında düzenlenen kongrelere Anahtar Parti’nin il ve ilçe yönetimi, partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Katılımın yüksek olması, partinin Adıyaman’da örgütlenme sürecini güçlendirdiğini gösteren önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Yeni ilçe başkanları ve yönetim kurulları, kongrenin ardından görevlerine resmen başladı. Anahtar Parti, Adıyaman’daki siyasi faaliyetlerini artırarak sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak : PHA