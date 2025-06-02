Türkiye’nin İlk Yapay Zekâ Destekli Yerli eSIM Girişimi

Avrupa’dan Dev İlgi: TELMO, 50 Milyon Dolar Değerlemeye Ulaştı

Türkiye merkezli dijital eSIM girişimi TELMO, Avrupa'nın önde gelen yatırım platformları SeedBlink, F6S, VC4A ve OpenVC’nin radarına girerek yatırımcıların dikkatini çekti. Girişim, aldığı ilgi ve ölçeklenme potansiyeli sayesinde 50 milyon dolarlık değerlemeyle konumlandı.

Tamamen yerli sermaye ile kurulan TELMO, 200’den fazla ülkede geçerli dijital hat altyapısı sunarak küresel teknoloji haritasında kendine yer açtı.

TELMO Nedir? Ne Sunar?

TELMO, fiziksel SIM kartlara ihtiyaç duymadan, dijital olarak hat tanımlamayı mümkün kılan Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli eSIM girişimidir.

Aynı zamanda dünyada kendi altyapısıyla API üzerinden üçüncü taraflara eSIM sağlayabilen 4 firmadan biri olarak konumlanmaktadır.

TELMO sadece bir teknoloji değil, başlı başına bir dijital bağlantı ekosistemidir.

Genç Kadın Girişimci Gücü: Mehtap Sönmez

Girişimin kurucusu ve CEO’su Mehtap Sönmez, teknoloji sektöründe kadın liderliğinin parlayan temsilcilerinden biridir.

Henüz genç yaşında, sıfırdan inşa ettiği TELMO ile kısa sürede Türkiye genelinde 5000'den fazla bayi başvurusunu yönetti.

Liderliğindeki bu vizyon, TELMO’yu sadece bir operatör değil, geleceğin dijital süper uygulamasınadönüştürme hedefiyle buluşturdu.

200+ Ülkede Aktif Altyapı

TELMO, kurduğu güçlü uluslararası ağ sayesinde 200'den fazla ülkede eSIM hizmeti sunmaktadır.

Bu teknoloji altyapısı:

Anında aktif olan hatlar,

Uzaktan kurulum / QR tanımlama,

Gizlilik ve hız odaklı mimari

sunarak kullanıcı deneyiminde fark yaratır.

Fintech’e Giden Yol: TELMO PAY

TELMO, iletişimle sınırlı kalmayan bir girişimdir.

Kurduğu TELMO PAYaltyapısıyla finansal teknolojiler dünyasına da adım atmıştır.

Yakında faaliyete geçecek olan bu sistem:

Ön ödemeli dijital kartlar

Mobil cüzdan yönetimi

“Şimdi Al, Sonra Öde” çözümleri

Abonelik bazlı işlem sistemleri

ile Türkiye’nin ilk dijital bankacılık platformlarından biriolma vizyonunu taşımaktadır.

Yapay Zekâ Destekli API Altyapısı: Fintech İş Ortaklıkları İçin Telmo Modeli

TELMO, eSIM teknolojisini sadece son kullanıcıya değil, fintech şirketlerine ve teknoloji markalarına da sunuyor.

Kurduğu API altyapısı sayesinde kurumlar:

Kendi markalı eSIM servislerini oluşturabilir,

Müşteri sadakati ve yeni gelir modelleri geliştirebilir,

Gömülü iletişim çözümleriyle uygulamalarını farklılaştırabilir.

Gerçek Saha Gücü: 81 İl, 922 İlçede 5000+ Bayilik Başvurusu

TELMO, sadece bir yazılım şirketi değildir.

Sahada 15 yıla yakın sektör tecrübesi, bayi ilişkileri ve dağıtım ağı gücüyle, dijital projeyi fiziksel dünyaya taşıyan melez bir yapıdır.

Şu ana kadar:

81 il,

922 ilçe,

5000’den fazla telefon bayisi

TELMO eSIM sistemini sunmak için başvuru gerçekleştirdi.

Bu sayı, TELMO’nun yalnızca bir teknoloji markası değil; ticari güvenilirlik kazanan bir altyapı sağlayıcı olduğunu ispatlıyor.

Gelecek Hedefi: Kitle Fonlama ve Global Açılım

Yerel ve global ölçekteki yasal kitle fonlama platformları ile iletişim halinde olan TELMO, çok yakında yatırım turunu resmi olarak duyuracaktır.

Fonbulucu, Fongogo, Fonangels, StartupBurada, SeedBlink, F6S gibi çeşitli yatırım platformlarında ön görünürlük sağlayan TELMO, stratejik hedefleri doğrultusunda halka açık yatırım sürecine hazırlık yapmaktadır.

Bu yatırım süreciyle birlikte hedeflenenler:

Fintech firmalarının TELMO eSiM altyapısına entegre edilmesi

Dijital bankacılık (TELMO PAY) sistemlerinin hayata geçirilmesi

Küresel eSIM pazarında daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşılmasıdır.

TELMO, bireysel yatırımcılar, melek yatırımcılar ve VC’ler için

ölçeklenmeye hazır, teknolojik ve ticari olarak güçlü temellere sahip bir fintech deeptech fırsatıdır.

CEO Mehtap Sönmez’den Vizyon Mesajı

“TELMO sadece bir teknoloji değil.

Dijital bağlantı, mobil iletişim ve finansal işlemleri tek çatı altında birleştiren yeni nesil bir yaşam altyapısı.

Avrupa’dan gelen yoğun ilgi, kurduğumuz sistemin global ölçekte doğru konumlandığının en net göstergesi.”

TELMO Neden Önemli?

✅ Türkiye’nin ilk yerli, yapay zekâ destekli eSIM altyapısı

✅ 200+ ülkede geçerli uluslararası hizmet

✅ Genç kadın girişimci liderliği

✅ Fintech altyapısı ve dijital cüzdan sistemleri

✅ Sahada güçlü bayi ağı – içeride ölçeklenebilir yazılım

✅ Kurumsal API altyapısıyla fintech firmalarına doğrudan entegrasyon

✅ Kitle fonlama ve globalleşmeye hazır bir yapısal bütünlük

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Web Sitesi: www.telmo.com.tr

E-posta: [email protected]

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