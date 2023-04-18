Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde en çok yıkıma neden olan iller arasında yer alan Adıyaman'da Yeni Mahalle üzerinde bulunan ve ağır hasar raporu verilen 5 katlı bina kontrollü şekilde iş makasıyla yıkılmak istendi. Bina yıkım esnasında aniden yıkıldı. Yıkılma anı cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken elektrik direğinden çıkan kıvılcımlar ise cevrede paniğe neden oldu. Çökme esnasında iş makineleri ise toz bulutlarının arasında gözden kaybolurken çevrede vatandaşların ise o panik anları yansıdı.

Kaynak : PHA