1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) gönüllülerinin ve eğitim dostlarının desteği sürüyor.

TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim dostu Ahmet H. Uysal, yeni bir projeyle daha TEGV’li çocukların eğitimlerine katkı sağlamaya hazırlanıyor. Uysal, TEGV için 31 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında World Marathon Challenge’ye katılacak ve 7 günde 7 kıtada 7 maraton koşacak.

Maratona 31 Ocak’ta Antarktika ile başlayacak olan Uysal, sırasıyla Cape Town, Perth, Dubai, Madrid, Fortaleza ve son olarak Miami’de koşarak maratonu tamamlayacak.

7 bin çocuğun TEGV’de bir yıllık eğitimlerine destek sağlamayı amaçlayan proje kapsamında 7000 çocuğun eğitimi için bağış toplanması hedefleniyor. Türkiye’nin önde gelen perakende markalarından Boyner de projeye destek verenler arasında yer alıyor.

“EĞİTİM SEVDAM BENİ TEGV İLE TANIŞTIRDI”

“Hayallerim, çocuk sevgim ve eğitim sevdam beni TEGV ile tanıştırdı” diyen TEGV Mütevelli Heyeti Üyesi ve eğitim dostu Ahmet H. Uysal, daha önce de TEGV bayrağını, Siirt Pervari Öğrenim Birimi için ilk Türk katılımcı olarak Kuzey Kutbuna taşıdığını ve Nisan 2017’de Kuzey Kutbu Maratonu’nu koştuğunu söyledi.

Uysal, 2018 yılında ise “Eğitime Koşar Adım” sloganıyla 10 bin çocuğa TEGV'de eğitim desteği sağlamak üzere Artvin'den Fethiye'ye koşu düzenlediğini anımsatarak, 2019’de yine TEGV’li çocuklar için Umuda Pedal ekibiyle birlikte Mardin-Göbeklitepe arasında pedal çeviren Uysal, TEGV Beykoz Öğrenim Birimi’nde Tasarım ve Beceri Atölyesi kurulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Uysal, "Şimdi de 7 kıtada yine TEGV’li çocuklarımız için koşacağım. Eğitim koşularımız devam edecek! Çok mutluyum” dedi.