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23 Nisan'a kadar halkın ziyaretine açık olan TCG Anadolu gemisi, 24 Nisan'da İstanbul Boğazı'ndan geçerek vatandaşları selamlayacak.

İçinde, dünyanın ilk silahlı insansız hava aracının da (SİHA) yer aldığı TCG Anadolu'ya askeri görevliler tarafından içeri alınan vatandaşlar, günün anısına hatıra fotoğrafı çektiriyor.

17 Nisan'da halkın ziyaretine açılan çok amaçlı amfibi gemi 23 Nisan'a kadar saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Sarayburnu/İstanbul’da ziyaret edilebiliyor.

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