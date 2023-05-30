TBMM’ye sabah saatlerinden itibaren çok sayıda milletvekili gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Son yapılan kayıtlarla birlikte, kayıt işlemini tamamlayan milletvekilli sayısı 177'ye ulaştı.ANKARA (İGFA) - Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Önder Aksakal ile AK Parti Sözcüsü, Adana Milletvekili Ömer Çelik bugün kayıt yaptıranlar arasındaydı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, kayıt için Meclise eşi Feride Aksakal ve DSP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi ile geldi. Kayıt işlemlerini tamamlayan Aksakal'ın, milletvekili rozetini eşi Feride Aksakal taktı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Mardin Milletvekili Muhammed Adak, AK Parti Sakarya Milletvekili Murat Kaya, AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, CHP Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli, Yeşil Sol Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın ile Yeşil Sol Parti Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, AK Parti Mersin milletvekilleri Ali Kıratlı ile Havva Sibel Söylemez, AK Parti Nevşehir Milletvekili Süleyman Özgün, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla ile Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Tokat milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan ile Cüneyt Aldemir, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, MHP Grup Başkanvekili, Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal mazbatalarını görevlilere teslim ederek kayıt yaptırdı.

TBMM'nin resmi internet sitesinden aktarılan habere göre; MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım'a milletvekili rozetini, kendisine eşlik eden torunları 6 yaşındaki Ömer Mete ile 2 yaşındaki Baturalp Yıldırım taktı.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş, Meclise eşi Egemen, kızları Alsu ve Selinay Taş ile geldi.

Kayıt işlemlerini tamamlayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz'a ise milletvekili rozetini torunu Zehra Melek Yaz taktı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Meclise gelerek kaydını yaptıran ilk isim Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez oldu.

Bakan Dönmez'e, milletvekili rozetini AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan taktı.

Dönmez ile Meclise gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da milletvekili kayıt işlemlerini tamamladı.

Eski milli futbolcu, Trabzonspor'un eski teknik direktörü İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman da kayıt işlemlerini tamamladı. Ailesinin eşlik ettiği Karaman'a rozetini eşi Pınar Karaman taktı.