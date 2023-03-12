TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan haftalık programa göre Meclis, önemli konuları ele alacağı yoğun bir haftaya daha giriyor.

Haftalık çalışmasına 14 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurulda, Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklife göre, kıyıda otopark ihtiyacının karşılanması için yeraltı otoparkı yapılabilecek.

İleri teknoloji sera işletmelerinin yer alacağı Adana Karataş Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulacak.

100 bin gross tondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için idari para cezası miktarı, 100 bin gross ton esas alınarak hesaplanacak.

AFET YENİDEN İMAR FONU TEKLİFİ MECLİS'E GELİYOR

Genel Kurulda daha sonra Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması Hakkında Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle, afet bölgesi ilan edilen alanlarda; imar, altyapı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynağın sağlanması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu kurulacak. Fonun kaynakları; yurt içi ve yurt dışı kaynaklı nakdi bağış, yardım, hibe ve krediler, bütçeye bu amaçla konulacak ödenek, yurt içi ve yurt dışı sermaye ve para piyasalardan sağlanan finansman ve kaynaklardan oluşacak.

Dışişleri Komisyonunun salı günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 8 kanun teklifi ele alınacak.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, salı günü toplanacak. Toplantıda, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. Teklifle, "Yeşil Organize Sanayi Bölgesi" tanımlanarak, bu OSB'ler belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.

Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek.

KİRA İLİŞKİSİNDEKİ UYUŞMAZLIKLARA ARABULUCULUK

Adalet Komisyonu, çarşamba günü toplanacak. Toplantıda, yargıda yeni düzenlemeler içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifle, aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Konut olarak kullanılan yerlerde haciz yapılması icra mahkemesi kararına bağlanacak. Kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından arabulucuya başvurulması dava şartı haline getirilecek.

Mesleğe yeni başlayan avukatlardan, ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak. Noterler, delil tespiti işlemleri yapabilecek.