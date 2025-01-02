"İstifanın Gerekçesi"

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, partisinden istifasının nedenini şöyle açıkladı:

“Bugün itibarıyla mensubu olduğum İYİ Parti ile olan resmi bağımı noktalıyorum. Bu çatı altında birlikte mücadele verdiğim dava arkadaşlarıma ve desteğini benden esirgemeyen teşkilatımızın emektar fertlerine yürekten teşekkür ediyorum. Ancak gelinen noktada, bu umudu geleceğe taşıyacak ortak bir hedef doğrultusunda ilerleme imkânının kaybedildiğini üzülerek görmüş bulunmaktayım.”

Zorlu’nun açıklamasında, parti içi hedeflerde ilerleme kaydedilememesi ve birlik ruhuna zarar verilmemesi gerektiğine dair vurgu dikkat çekti.

Meclis’teki Güncel Sandalye Dağılımı

Zorlu’nun istifası sonrası TBMM'deki milletvekili dağılımı şu şekilde şekillendi:

ve Kalkınma Partisi (AK Parti) : 268 Halk Partisi (CHP) : 130 Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) : 57 Hareket Partisi (MHP) : 47

İYİ Parti : 29

Saadet Partisi : 20

Bağımsız Milletvekilleri : 13

ve Atılım Partisi (DEVA) : 12

Dava Partisi (HÜDA PAR) : 4

Yeniden Refah Partisi : 4

İşçi Partisi (TİP) : 3

Demokratik Bölgeler Partisi : 2

Emek Partisi : 2

Sol Parti (DSP) : 1

Parti (DP) : 1

Meclis’in toplam üye sayısı ise : 593

"AK Parti’ye Katılacağı İddiaları"

Kürşad Zorlu’nun istifası sonrası siyasi kulislerde, Zorlu’nun AK Parti’ye katılacağı yönünde iddialar gündeme geldi. Hatırlanacağı üzere, daha önce İYİ Parti’den istifa eden milletvekilleri Seyithan İzsiz, Ahmet Ersagun Yücel ve Dursun Ataş AK Parti’ye katılmıştı. Zorlu’nun da bu isimlere katılıp katılmayacağı merakla bekleniyor.

"İYİ Parti’de Kan Kaybı Devam Ediyor"

Geçtiğimiz yıl 44 milletvekiliyle Meclis’te temsil edilen İYİ Parti, son dönemde yaşanan istifalarla milletvekili sayısında önemli bir azalma yaşadı. Zorlu’nun ayrılığı, partinin Meclis’teki etkinliğini ve temsil gücünü daha da zayıflatırken, partinin iç dinamiklerindeki sorunları yeniden gündeme taşıdı.

Kürşad Zorlu’nun istifası, TBMM’deki siyasi dengeyi değiştirirken, partiler arası ilişkiler ve siyasi stratejiler açısından da yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Önümüzdeki günlerde bu gelişmenin yankılarının sürmesi bekleniyor.

Kaynak : PHA