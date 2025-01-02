Başvurular Nereden ve Nasıl Yapılacak?

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak yapabilecekler. Ayrıca, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilecek.

Kimler Başvurabilir?

Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev almayı hedefleyen gençler için düzenlenen bu sınav, askeri öğrenci adaylarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Sınava başvuru yapacak adayların, ÖSYM'nin belirlediği şartları ve sınav kılavuzunda yer alan detayları dikkatle incelemesi gerekiyor.

Sınav Tarihi ve Detayları

23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak sınavda adaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı kurumlarda eğitim görmek için gerekli olan yeterliliği göstermek üzere ter dökecek. Sınav, ÖSYM tarafından belirlenen merkezlerde düzenlenecek ve sınav sonuçları, adayların Milli Savunma Üniversitesi’ne yerleştirme sürecinde değerlendirmeye alınacak.

Başvuru Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Adayların başvuru işlemleri sırasında gerekli belgeleri eksiksiz tamamlaması, bilgilerini doğru bir şekilde sisteme girmesi ve başvuru süresi içerisinde işlemlerini tamamlaması önem taşıyor. Başvuru süresi sona erdikten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Kaynak : PHA