Bunlar da ilginizi çekebilir

Açıklamada, Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı kaydedildi.

1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarına açıklama

1 milyon Filistinlinin Türk vatandaşı olacağı iddialarına açıklama

TBMM Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Meclis'in, Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi kararı alındığı belirtildi.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.