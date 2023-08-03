TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; Meclis Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

Hatırlanacağı gibi CHP, Muğla'nın Milas ilçesi Akbelen mevkisinde maden sahasındaki çalışmaların ele alınması amacıyla, 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran başvuruyu dün Meclis Başkanlığı'na sunmuştu. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, başvuru sonrasında yaptığı açıklamada, "Meclisi olağanüstü toplantıya çağırmamızın sebebi yalnızca Akbelen değil, Türkiye'nin biriken sorunlarıdır" demişti.