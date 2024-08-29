Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBB Encümeni olarak, depremden etkilenen 11 şehrimize, yaklaşık 500 milyon lira değerinde, 89 araç ve konteyner desteğinde bulunulmasına karar verdiklerini belirterek, deprem bölgesi için 6 bin çöp konteynerinin de bölgeye dağıtılacağını kaydetti.ADIYAMAN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen toplantısı, deprem felaketini yaşayan illerden Adıyaman’da gerçekleştirildi.

TBB ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Daha iyi bir gelecek yerelden gelecek” başlığıyla düzenlenen toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“2023 Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi, ne yazık ki 11 ilimizi derinden etkilemiştir” diyen Başkan İmamoğlu, “Büyük depremde Adıyaman’da 5 bin 953 bina yıkıldı. 8 bin 387 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Canlarımız yitip gitti. Bugün bir kez daha, depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Felaketleri iyi anlamak, iyi analiz etmek gerekir. Felaketlerden ders çıkarmak gerekir. 6 Şubat depremlerinde, Adıyaman’daki 107 bin 242 meskenin 56 bin 256'sı yıkıldı veya ağır hasarlı hale geldi” bilgilerini paylaştı.

“Bu, kentlerimizi yeniden yapılandırmak için, üzerinde hep beraber titizlikle düşünmemiz gereken, çok yüksek bir hasar ve kayıp oranıdır” diyen İmamoğlu, "Adıyaman, nüfus oranına göre, depremden en fazla etkilenen ikinci şehrimiz olmasına rağmen, depremden sonra ne yazık ki kendisini yalnız hisseden şehirlerimizden birisi olmuştur. Bugün Adıyaman'a yalnız ve kimsesiz olmadığını, bütün deprem bölgesine aynı hissi buradan hissettirmek adına, Türkiye'nin yerel yönetimlerini temsil eden TBB’nin encümeni, belediye başkanı arkadaşlarımla göstermek için buradayız ve sizlerin huzurundayız. Adıyaman'ın gönül yorgunu vatandaşlarına desteğimizi, yol arkadaşlığımızı göstermek, yurttaş birliğimizi, memleketin her insanının iyi bir süreci yaşamasını, duyarlı olabilmeyi, en sıkıntılı anlarımızda en yüksek seviyeye taşıyabilmeyi gösterebilmek amacıyla buradayız. Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen, Adıyaman'da elbette bizi üzen, sıkıntılı görüntüleri tespit etmiş durumdayız. Hala enkazları kalkmamış, istihdam sorunları çözülmemiş, çocuklarının eğitim akıbeti belli olmamış bir halde şehir merkezinin ne yazık ki büyük bir bölümü, ne zaman biteceği belli olmayan şantiyeler öbeği halinde sıkıntılı durumdadır.” diye konuştu.

“Kim nerede, hangi partiden, kim kime oy vermiş, vermemiş kısmı bizi ilgilendirmiyor. Seçim, bizim için 31 Mart'ta bitti" diyen Başkan İmamoğlu, "Acılarımız ortak, sevinçlerimiz ortak, kaderimiz ortak. O yüzdendir ki ateşin, sadece düştüğü yeri yakmasını elbette kabul etmeyiz, edemeyiz. Bu memleketin neresine ateş düşmüşse, hepimizin ciğeri yanar ve yanmalıdır da. Birlikte düşünmeliyiz. Biz; neşesi ortak, derdi ortak bir Türkiye özlemindeyiz. Depremden sonra, milletçe, 11 ilimize nasıl hep birlikte koştuğumuzu dün gibi hatırlıyorum. Allah bir daha yaşatmasın. Ve afetle karşı karşıya geldiğimizde, inşallah hep beraber sorunlarını gidermiş bir toplum, millet, yönetim, devlet; bütün kurumlarıyla bir süreci yakalamış olalım" dedi.

Adıyaman özelinde, deprem felaketini yaşayan 11 kente “yalnız değilsiniz” mesajı veren İmamoğlu, "“Buradan duyuruyoruz: Yerel yönetimleri güçlendirin. Hükümetin bireylerine, geçmişi yerel yönetimden gelen orada bulunan yöneticilerin dikkatine sunuyorum. Geldiğiniz yeri unutmayınız. Yerel yönetimleri güçlendirin. Halkın tercihine sırtınızı dönmeyin. Halkın tercihiyle aynı masada olursanız, itibarınızı artırırsınız. Halkın tercihiyle beraber aynı masada olmadığınız an, işiniz eksik kalır, başarısız olursunuz. Başarısız olmanız, burada bulunan hiçbir arkadaşımı mutlu etmez. Hükümet daha başarılı olsun. Yarın başka bir hükümete talip olanlar, daha daha başarılı olmak için mücadele etsin. Bizim aşağıya inmemiz, ekonomik veriler olarak sıkıntı yaşamamız, milletimizin derinden etkilenmesi bizi üzer" diye konuştu.