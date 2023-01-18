Alınan bilgiye göre olay, dün Barbaros Hayrettin Mahallesi'nde meydana geldi.

Suriye uyruklu Ahmet Usu ve Lemia Şeyho çiftinin 2 çocuğundan birisi olan 4 yaşındaki Hele Usu, sokakta oyun oynadığı esnada yanına yaklaşan kimliği belirsiz şüpheli tarafından kaçırıldı. Yakınları küçük kızı sokakta göremeyince komşularından yardım istedi. Yakınları ve komşuları küçük kızı bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede görgü tanıkların ifadesine başvurarak güvenlik kamera kayıtlarını inceleme aldı.

Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, 30-35 yaşlarında şüpheli Hele Usu'yu elinden tutarak kayıplara karıştığı tespit edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illere şüphelinin ve küçük kızın eşkâl bilgisini gönderdi.

Şüpheli kız çocuğuyla birlikte yakalandı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarından yürütülen çalışma kapsamında küçük kız ve şüpheli Balıklıgöl Platosu civarında bulunduğunun tespit edildi. Polis ekipleri tarafından düzenlenene operasyonda kız çocuğu Hele Usu ve şüpheli S. A., (37) gözaltına alındı. Kız çocuğu Hele Usu, işlemelerin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, S. A., ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görgü tanıklarından Ramazan Demir ise olayı şöyle anlattı:

"Çocuk burada oturuyormuş gelen adam burada tatlı vermiş birazda para vermiş bakkala gitmesini söylemiş çocuk giderken buda birlikte gitmiş kolunu tutmuş sonra kaçırmış. Annesi sokağa çıkıyor sağa sola bakıyor çocuk yok. Komşulara söylüyorlar komşular polisi arayın diyor. Polis geliyor soruşturuyor dünden beri çok şükür Urfa'da bulunmuş yakalanmış geliyor."

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"17.01.2023 günü saat: 13:00 sıralarında Adıyaman merkez Barbaros Hayrettin Mahallesinde Suriye uyruklu H.U (4) isimli kız çocuğun kimliği belirsiz kişilerce kaçırılması üzerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile koordineli olarak yaşı küçük çocuğun bulunmasına ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır. Yapılan geniş çaplı kamera ve saha çalışmalarında çocuğun eşkali belirlenen 30-35 yaşlarında şüpheli şahıs tarafından kaçırıldığı ve ilimizde Balıklıgöl Platosu civarında bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yaşı küçük çocuk ve şüpheli S. A. (37)

18.01.2023 günü Şanlıurfa Çocuk Şube Müdürlüğü ve Adıyaman Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerinin koordineli olarak yapmış oldukları operasyon ile suçüstü yakalanmıştır. Şüpheli S.A.(37) Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması suçundan adlî mercilere sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur"

Hele Usu'yu kaçıran S. A., yüzde 40 zihinsel engelli olduğu ileri sürüldü.