Kurban Bayramı tatil süresinin 9 gün yapılmasının ardından memleketlerine giden vatandaşlar tatil dönüşünde olası kazaların önüne geçmek için Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş çıkış noktalarında oluşturdukları uygulama noktalarında denetimlerini sıklaştırdı. Kent merkezinde 3 farklı noktada oluşturulan uygulamayla polis ekipleri tarafından sürücüleri uykusuz yola çıkmamaları konusunda uyararak kimlik bilgisi sorgulaması yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada 8 saatte 3 bin kişinin ehliyet ve kimlik kontrolü yapıldığını belirtirken denetimlerinin aralıksız olarak sürdürüleceğini söylediler.

Kaynak : PHA