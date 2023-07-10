Alınan bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Osmaniye'nin Toprakkale ilçesi yakınlarında meydana geldi. Furkan Kılıç yönetimindeki 44 HD 267 plakalı otomobil, arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Kazada sürücü Furkan Kılıç ile yanındaki Özcan Karaman ve Emre Buldum hayatını kaybetti. Mersin'de tatil yaptıktan sonra Besni'ye dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen 3 arkadaşın cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybedenlerden Furkan Kılıç ve Özcan Karaman, ikindi vakti Mustafa Baba Camiinde ikindi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine ölenlerin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazada hayatını kaybeden Emre Buldum'un ise yarın toprağa verileceği belirtildi.



Kaynak : PHA