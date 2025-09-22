Tarım-GFE'de (2020=100), 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,68 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,22 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %31,83 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %3,92 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %2,29 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %34,33 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %33,57 artış gerçekleşti.

Değişimin En Yüksek Olduğu Alt Gruplar: Veteriner Harcamaları ve Gübre Ve Toprak Geliştiriciler

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %63,52 artış ile veteriner harcamaları, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %9,89 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu.

