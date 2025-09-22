Şeriban ÖZÇAKMAK – Adıyaman Belediye Meclisi’nin Eylül ayında aldığı karar doğrultusunda, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında Adıyaman Üniversitesi’ne ilk kez kayıt yaptıran ve Adıyaman il merkezi sınırları içinde bulunan fakülte ile yüksekokul öğrencilerine ücretsiz ulaşım imkanı sağlanıyor. Yalnızca belediyeye ait toplu taşıma araçlarında geçerli olacak uygulama kapsamında, her öğrenciye iki ay süreyle günlük 2 binişe karşılık gelen toplam 60 ücretsiz biniş hakkı tanındı.

Demokrasi parkında yer alan Yaman Kart dolum merkezinde gerçekleştirilen kart yüklemelerine ilk 3 günde 600 öğrenci başvuru yaptı.

“2 Bin Öğrencimizin Yararlanmasını Hedefleniyoruz”

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Üniversitemize bu yıl adım atan gençlerimizin eğitim hayatlarına destek olmak ve şehrimize uyum süreçlerini kolaylaştırmak için ‘İlimize Hoş Geldiniz Projesi’ni hayata geçirdik. İlk üç günde 600 öğrencimiz ücretsiz ulaşım desteğinden yararlandı. Bu destekten 2 bin öğrencimizin yararlanmasını amaçlıyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya, onların eğitim yolculuklarını kolaylaştıracak adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak : PHA