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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Milli İrade Platformu’nun 400’e yakın sivil toplum kuruluşuyla düzenlediği “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” mitingine katıldı.

Ayasofya Cami’de kılınan sabah namazının ardından Galata Köprüsü’nden Galata Meydanı’na gerçekleştirilen yürüyüşe katılan Başkan Yüce, yüz binlerle birlikte tarihi mitingeeşlik etti. Yılın ilk gününde gerçekleştirilen buluşma, çalınan ezgiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Başkan Yüce, “Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu’nda 12 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Rabbim şehadetlerini kabul eylesin. Şunu çok iyi biliyoruz ki şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde kalmadı, kalmayacak. Bu vatan sınırları içerisinde huzurumuza ve kardeşliğimize kasteden kim olursa olsun güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli cevabı fazlasıyla alacaktır. Ben bu vesile ile bir kez daha Pençe Kilit Operasyonunda şehit olan 12 Mehmetçiğimize, tüm şehitlerimize ve Gazze’de İsrail zulmü altında şehit olan minik yavrularımıza, kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.

YAŞANANLAR TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇMEKTEDİR

Başkan Yüce, zulüm ile abad olunamayacağını vurgulayarak “Bizler aziz şehitlerimizi anmak ve Gazze’de yaşanan zulmü haykırmak adına İstanbul’dayız. Bugün burada “Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek, İsrail’e Lanet” sloganıyla yüzbinlerce kardeşimizle bir araya geldik. Bizler Gazze’deki zulüm bitene ve İsrail hesap verene dek hakkı haykırmaya devam edeceğiz. İsrail ve ona destek veren tüm ülkeler şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir zaman zulümle abad olunmaz. Yaşanan tüm bu zulümler tarihin sayfalarına kara bir leke olarak geçmektedir ve gün gelecek tüm işlenen savaş suçlarının hesabı İsrail’den sorulacaktır” şeklinde konuştu.