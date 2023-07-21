Şanlıurfa’da Zabıta hizmetlerinin daha etkili ve verimli olması için Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığının Koordinasyonunda “Ortak Denetim” ekibi kuruldu. Büyükşehir, Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü Belediyesi Zabıta ekiplerinden oluşan ortak denetim ekibi, haftanın belirli günlerinde denetim yapacak.

Eyyübiye, Haliliye ve Karaköprü İlçe merkezlerinde dönüşümlü olarak yapılacak denetimlerde iş yerleri tek tek kontrol edilecek. İşgal, hijyen, fiyat etiketi, gramaj, görüntü kirliliği, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsat denetimi yapacak olan ortak denetim ekibi kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulayacak.

Ortak denetim ekibi ilk denetimini Eyyübiye İlçesine bağlı Eyyüp Peygamber Caddesi başta olmak üzere Eyyüp Nebi, Osmanlı, Muradiye, Yenice ve Selçuklu mahallelerindeki iş yerlerinde yaptı.

Zabıta ekipleri denetim yaptıkları 2 markette reyonlarda son kullanma tarih geçmiş salamdan süte makarnadan tereyağına sodadan meyve sularına varan çeşitlilikte ürünlere el koydu.

Tarihi geçmiş ürünlere imha edilmek üzere el koyan Zabıta ekipleri işletmecilere son kullanma tarihi geçmiş ürün satmaktan ceza yazdı. El konulan ürünler denetimlerin ardından geri dönüşüm merkezinde imha edildi.



Kaynak : PHA