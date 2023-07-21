25 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 28 Temmuz'da ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Türkiye'yi ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve İsrail Başbakanı Netanyahu'yu aynı hafta içerisinde ayrı ayrı Türkiye'de misafir edecek.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan liderler, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunacak. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın, 25 Temmuz'da gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı resmî görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar da görüşmenin gündem maddeleri arasında yer alacak.

NETANYAHU’NUN ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu da 28 Temmuz'da Türkiye'de ağırlayacak.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-İsrail arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek; işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülmekte.