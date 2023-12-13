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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Orduzu Mahallesinde H.B.A'ya ait evde tarihi eser olduğu bilgisi aldı. Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada Bizans dönemine ait çukur sikke ele geçirildi. Sikke muhafaza altına alınırken H.B.A., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak : PHA