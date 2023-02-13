Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin vurduğu Adıyaman'da, ilk inşa tarihi bilinmemekle birlikte olup, 1506-1515 yılları arasında Dulkadirli Beyi Durak Bey tarafından yaptırıldığı tahmin edilirken Ulu Cami bugünkü şeklini 1863 yılında alırken sarsıntıya dayanamayıp yıkıldı.

Adıyaman'ın en eski camilerinden biri olma özelliği bulunan Ulu Cami, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde dayanamayarak çöktü. Depremde yıkılan tarihi caminin sadece iki duvarı ayakta kalırken, tarihe tanıklık eden cami yerle bir oldu.

Vatandaşlar ise tarihi caminin tekrardan restore edilerek nesillere taşınmasını istedi.



Kaynak : PHA