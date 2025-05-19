Sahte Belge Tuzaklarına Son

Özellikle taşınmaz ve tapu devir işlemlerinde son yıllarda artış gösteren sahte noter belgeleriyle yapılan dolandırıcılıkların önüne geçmek için alınan bu kararla birlikte, noterlik işlemleri daha şeffaf ve güvenli hale gelecek. Yeni düzenlemeyle birlikte, belge üzerindeki karekod okutularak belgenin gerçekliği anında sorgulanabilecek.

Karekod Zorunluluğu Hangi Alanları Kapsıyor?

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı sistem sadece tapularla sınırlı kalmayacak, noterlikte düzenlenen tüm resmi belgelerde karekod zorunlu hale gelecek. Böylece noter üzerinden yapılan her türlü satış, vekalet, miras, anlaşma ve resmi işlem dijital olarak doğrulanabilecek.

Tapu Devirlerinde Yeni Güvence

4 Temmuz 2023 itibarıyla noterler üzerinden yapılabilen taşınmaz satış işlemleri, artık karekod sistemiyle dolandırıcılık riskinden arındırılmış olacak. Alıcı ve satıcılar, noter belgelerindeki karekodları mobil cihazlarıyla veya ilgili kamu sistemleri aracılığıyla tarayarak işlemin geçerliliğini sorgulayabilecek.

Dijital Yargı Hizmetleri Genişliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından duyurulan bu yenilik, Türkiye’nin yargı sisteminde sürdürdüğü dijitalleşme adımlarının bir parçası. UYAP, e-duruşma, e-tebligat ve e-noter gibi uygulamaların ardından şimdi de noter belgelerinde dijital güvenlik adımı atılmış oldu. Bakanlık, bu uygulamayla birlikte yargı süreçlerinde hız, şeffaflık ve vatandaş güvenini artırmayı hedefliyor.

Kaynak : PHA